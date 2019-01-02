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Akyazı Belediyesinden Sarıkamış şehitlerini anılacak

Her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Akyazı Belediyesi anma etkinliği düzenleyecek.

Akyazı Belediyesinden Sarıkamış şehitlerini anılacak

Her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Akyazı Belediyesi anma etkinliği düzenleyecek.

Sarıkamış Harekatının yıl dönümü vesilesiyle Akyazı Belediyesi anma etkinliği düzenleyecek. Hazırlanan program kapsamında "Sarıkamış-1914 Beyaz Ölüm Kar Çiçekleri" adlı tiyatro gösterisi 4 Ocak 2019 Cuma Akşamı saat-19:30'da Akyazı Sosyal Gelişim merkezinde, 6 Ocak Pazar günü düzenlenecek Aksartepe yürüyüşü ile Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Akyazı Belediye başkanı Hasan Akcan, "Sarıkamış Harekatının 104. Yılından Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin askerin anısını yaşatmak için Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu olarak Sarıkamış şehitlerinin çektiği sıkıntıları anlatılan tiyatro gösterisine tüm halkımızı davet ediyoruz. Ayrıca 6 Ocak Pazar günü Şehitlerimiz anısına Aksartepe'ye yürüyüş düzenleyeceğiz" dedi

Kaynak: İHA

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