Akyazı'da "Akıl Hastanesi" tiyatro oyunu ücretsiz sahnelenecek

SAKARYA (AA) - Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğunca "Akıl Hastanesi" tiyatro oyunu 26 Aralık'ta ücretsiz olarak sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve topluma kazandırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu meyvelerini almaya devam ediyor.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın da yakından takip ettiği ve bugüne dek birçok gence tiyatroyu sevdiren topluluk, yeni tiyatro oyunları ve yetiştirdiği öğrencilerle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Topluluk tarafından hazırlanan yeni "Akıl Hastanesi" tiyatro oyunu da 26 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da ücretsiz olarak Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Yönetmenliğini Akyazı Belediyesi personeli Mehmet Furkan Özel'in yaptığı, senaryosunu Nilay Altunok ve Özel'in yazdığı oyun, olumsuz hayat koşullarından dolayı insanların hayat düzeni ve ruh sağlığının bozulmasını konu alıyor.

İzleyenlere aile düzeninin önemini hem düşündürerek hem de güldürerek anlatacak oyuna tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA