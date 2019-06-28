Akyazı'ya Sağlık Kampüsü yapılacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı'da kurulan ve 5 bölümü YÖK'ten onay alan Sağlık Bilimleri Fakültesi için Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile bir araya geldi.

Rektör Sarıbıyık, Akyazı'ya gerçekleştirdiği ziyarette Akyazı Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile bir görüşme yaptı.

Fakültenin yapılanması ve sağlık kampüsü konularının ele alındığı görüşmede fakülte ile birlikte kurgulanması planlanan Termal Kür Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de kapsayan yer tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Rektör Sarıbıyık, açıklamasında, Akyazı'nın Fakülte ve Meslek Yüksekokulu’yla sağlık eğitiminde önemli bir merkez haline geleceğini belirtti.

YÖK tarafından onaylanan Akyazı MYO bölümleri Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin fiziki alanları hazır olduğunda öğrenci alımına başlayabileceğini ifade eden Sarıbıyık, yeni fakülte ve bölümlerle ilgili benzer çalışmaların diğer ilçelerde de sürdürüldüğünü aktardı.

Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü İhsan Küçükrendeci ise 2018-2019 eğitim sezonunda 185 olan öğrenci kontenjan sayısının bu yıl artırılarak 245 olarak belirlendiğini açıkladı.

Akyazı MYO Dış Ticaret bölümüne 40, İç Mekan Tasarım bölümüne 50, İşletme Yönetimi bölümüne 45, Mobilya ve Dekorasyon bölümüne 30 ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümüne de 50 öğrenci kontenjanı açıldığını belirten Küçükrendeci, Akyazı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlanılacak bölümlerin, Sağlık Turizmi İşletmeciliği programı ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı olduğununu belirtti.

Kaynak: AA