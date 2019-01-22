Akyurt’ta "Çorba Çeşmesi"

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nın bir süredir üniversitelerde gerçekleştirdiği etkinlik olan "Çorba Çeşmesi" Akyurt'ta kuruldu.

Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, ilçe yöneticileri, Ankara İl ve Akyurt Gençlik Kolları üyelerinin katılımı ile "çorba çeşmesi"nden vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

Bir süredir üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunduklarını belirten AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Özer, ilk olarak Akyurt'ta Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Vatandaşlara çorba ikramında bulunan Başkan Adayı Ayık vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Vatandaşlara ikram edilen çorba kısa sürede tükendi.

Kaynak: İHA