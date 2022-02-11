Akzambak ne demek, TDK'ya göre Akzambak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akzambak ne demek? Akzambak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akzambak kelimesi. Peki akzambak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akzambak nedir, akzambak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKZAMBAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akzambak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akzambak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zambakgillerden, süs bitkisi olarak yetiştirilen, çiçeği diş ve yüz şişlerinin tedavisinde kullanılan bir bitki (Lilium candidum)

