Dünya futbol tarihinde kendi liginde ve Avrupa en çok başarıya ulaşan kulüplerden birisi olan Bayern Münih, geçtiğimiz sezon Bundesliga, Almanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak 4'te 4 yapmış ve ulaşması zor bir rekora imza atmıştı. Kupa canavarı Bayern Münih'in sıradaki hedefi ise FIFA Dünya Kulüpler Kupası oldu. Peki, Al-Ahli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

AL-AHLİ - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası bir turnuvadır. FIFA tarafından her yıl düzenlenen bu turnuvayı en çok kazanan ekip ise La Liga ekibi Real Madrid'dir.

Bu sezon kupayı kazanması beklenen takım Bayern Münih, final yolunda Al-Ahli ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.00'de Ahmed bin Ali Stadyumu, Al Rayyan'da oynanacak.

HANGİ KANALDA?

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Al-Ahli ile Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı yurt dışında yayınlayacak kanallar için araştırmalarımız devam etmektedir.