Al-Ahli - Bayern Münih maçı özeti izle 0-2

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El-Ehli karşılaştı.

Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 17 ve 86. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 2-0 kazanan Bayern Münih, finale yükseldi.

Diğer yarı finalde Meksika temsilcisi Tigres, Brezilya'nın Palmeiras takımını 1-0 yenerek finale kalmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'ta El-Ehli ile Palmeiras'ın karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ve Bayern Münih ile Tigres arasındaki final maçıyla sona erecek.