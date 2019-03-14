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Al-Aiban'dan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar Al-Aiban, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin...

Al-Aiban'dan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar Al-Aiban, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.

Al-Aiban konuşmasında, Kaşıkçı davasıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığına değinerek, şu ana kadar Kaşıkçı davasıyla ilgili üç toplantının yapıldığını ve Suudi Arabistan'ın cinayet dosyasının uluslararası boyuta taşınmasını reddettiğini belirtti.

Al-Aiban, uluslararası medyada yer alan, Suudi Arabistan'da gizli gözaltı merkezlerinin bulunduğuna dair iddiaları da reddederek, BM önerilerinin Suudi Arabistan yasalarına aykırı olduğunu söyledi.

DHA

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