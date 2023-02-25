Al Hassan Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Al Hassan Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Al Hassan Toure kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Al Hassan Toure ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Al Hassan Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Al Hassan Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Al Hassan Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Al Hassan Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Al Hassan Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Al Hassan Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Al Hassan Toure 30 Mayıs 2000 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya,Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Al Hassan Toure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUSZONE SPORTS yapmaktadır. Al Hassan Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 13 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Al Hassan Toure'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Al Hassan Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Al Hassan Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Al Hassan Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Al Hassan Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2019 yılında Adelaide United

13 Ekim 2021 yılında Macarthur

Al Hassan Toure kimdir

Al Hassan Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Al Hassan Toure şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Al Hassan Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Al Hassan Toure nereli

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