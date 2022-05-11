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Al Jezeera muhabiri Shireen Abu Akleh İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Al Jazeera'nin kadın muhabiri Shireen Abu Akleh Batı Şeria'da bulunan Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü.

Al Jezeera muhabiri Shireen Abu Akleh İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Al Jazeera’nin muhabiri Shireen Abu Akleh, Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu başından vurularak öldürüldü.
Katar merkezli Al Jazeera haber kanalı tarafından yapılan açıklamada, muhabir Shireen Abu Akleh’in işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Abu Akleh’in Cenin’deki İsrail baskınına ilişkin haber yaptığı sırada kafasına kurşun isabet etiği ifade edildi. Al Jazeera, muhabirin vurulduğu sırada üzerinde basın yeleği olduğunu açıkladı. Çıkan çatışmada Filistinli gazeteci Ali Samoudi’nin de sırtından vurularak yaralandığı ancak durumunun stabil olduğu bildirildi.
İsrail ordusu ise, askerlerle Filistinli silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada gazetecilerin vurulmuş olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Al Jazeera Arapça’nın önde gelen isimlerinden biri olan Akleh, 15 yıldır İsrail-Filistin çatışmalarını takip ediyordu. (iHA)

Al Jezeera muhabiri Shireen Abu Akleh İsrail askerleri tarafından öldürüldü

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