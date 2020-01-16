Al-Obaidly, küresel spor endüstrisine yön verecek 10 liderden biri olarak gösterildi

Londra merkezli SportsPro, 2020 yılında küresel spor endüstrisine yön verecek 10 ismi sıraladı. Türkiye Süper Ligi'nin resmi yayıncısı Digiturk'ün ve çatı şirket beIN MEDIA GROUP'un CEO'su Yousef Al-Obaidly listede yer aldı.

Listede kulüp başkanlarından medya yöneticilerine, Espor girişimcilerinden Dünya Anti Doping Ajansı Başkanı'na kadar küresel arenada spora yön veren önemli isimler bulunuyor. Uluslararası spor medyasının detaylı analiz ve araştırmalarıyla öne çıkan yayınlarından biri olan Londra merkezli SportsPro'nun hazırladığı ve aralarında Disney D2C Başkanı Kevin Mayer ve Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli gibi önemli yöneticilerin bulunduğu "2020'de Küresel Spor Endüstrisi'ne Yön Verecek 10 İsim" listesinde Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly de yer alıyor.

Listeye ilişkin olarak SportsPro'da yayınlanan makalede, Al-Obaidly'nin küresel spor endüstrisine yön verecek liderler arasında yer almasının nedeni olarak, telif haklarını hiçe sayan korsan yayınlara karşı uluslararası arenada verdiği uzun soluklu mücadele ve Al-Obaidly'nin bu mücadelede oynadığı etkin rolün altı çiziliyor. 8 Ekim'de Londra'da düzenlenen The Sport Business Summit'te yaptığı konuşmada, "Görkemli medya hakları balonu patlamak üzere" diyerek dikkatleri üzerine çeken Al-Obaidly'nin, Suudi Arabistan merkezli korsan yayın platformu beoutQ'ya karşı yürüttüğü etkin mücadele ile spor dünyasında gereken ilgiyi görmeyen bir sorunun, endüstri için bir öncelik haline gelmesine katkıda bulunduğu vurgulanıyor.

Uluslararası alanda prestijli bir yayın tarafından 2020 yılında küresel spor endüstrisine yön verecek liderlerden biri olarak gösterilmenin gurur verici olduğunu ifade eden Al-Obaidly, "Spor endüstrisinin çok değerli isimleri ile bir arada bu listede yer almak elbette mutluluk ve gurur verici. Şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda bir yandan en kaliteli ve zengin spor içeriklerini izleyicilerimize sunabilmek için büyük yatırımlar yaparken diğer yandan da sadece bizim değil, aslında sporun tüm paydaşlarının haklarını gasp eden korsan yayıncılıkla mücadele konusunda güçlü bir inisiyatif alarak kararlı adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA