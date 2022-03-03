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  3. Al Sana Haber'de Bahar Candan, ölüme sebep oluyordu! Başak Çokan canlı yayında nöbet geçirdi! "Kadın gidiyor"

Al Sana Haber'de Bahar Candan, ölüme sebep oluyordu! Başak Çokan canlı yayında nöbet geçirdi! "Kadın gidiyor"

Youtube'da yayınlanan Al Sana Haber'de gazeteci Başak Çokan ve Bahar Candan arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansıdı. Canlı yayında birbirine giren Başak Çokan ve Bahar Candan’ ın arasında yaşanan gerginlik sonrası epilepsi hastası olan Başak Çokan nöbet geçirdi

YouTube'da canlı yayınlanan Al Sana Haber programında gergin anlar yaşandı. Programda Bahar Candan'ın aylık gelirinin konuşulduğu esnada Başak Çokan araya girince kavga çıktı.

Başak Çokan, Bahar Candan'a "Ben ağladığımda çantamdan dolar getirin gözyaşını silsin dediğin için kınandın. Ben sinirli bir insan değilim ama sen de hayal dünyasında yaşama. Ben burada gözyaşı dökerken senin 'çantamdan dolar getirin' demen çok ahlaksızca bir davranış. Sana tahammül etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Al Sana Haber'de Bahar Candan, ölüme sebep oluyordu! Başak Çokan canlı yayında nöbet geçirdi! Kadın gidiyor

"DİLİ GİTTİ"

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından epilepsi hastası Çokan, canlı yayında birden fenalaştı. Epilepsi krizi geçiren Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın "Dili gitti, acil kaşık getirin. Kadın gidiyor. Allah kahretsin" sözleri herkesi korkuttu.

Al Sana Haber'de Bahar Candan, ölüme sebep oluyordu! Başak Çokan canlı yayında nöbet geçirdi! Kadın gidiyor

Olaydan etkilenen Ebru Polat kriz anında ne yapacağını bilemeyince Bahar Candan'a küfürler ederek "Onu gebertirim" dedi.

Ekibin müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

REST ÇEKTİLER

Yaşananlardan çok etkilendiğini söyleyen Ebru Polat ve Nihat Doğan, bir daha Bahar Candan ile aynı ortamda olmak istemediklerini belirterek "Bahar varsa biz yokuz" diyerek rest çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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