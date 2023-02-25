Ala Eddine Chaachoua Sameut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ala Eddine Chaachoua Sameut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ala Eddine Chaachoua Sameut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ala Eddine Chaachoua Sameut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ala Eddine Chaachoua Sameut 6 Nisan 2000 tarihinde Oued Fodda şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ala Eddine Chaachoua Sameut Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ala Eddine Chaachoua Sameut'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ala Eddine Chaachoua Sameut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ala Eddine Chaachoua Sameut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ala Eddine Chaachoua Sameut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ala Eddine Chaachoua Sameut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında ASO Chlef

Ala Eddine Chaachoua Sameut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ala Eddine Chaachoua Sameut şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.