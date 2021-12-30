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Ala ne demek, TDK'ya göre Ala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ala kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ala nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ala kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ala ne demek, TDK'ya göre Ala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ala ne demek? Ala TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ala kelimesi. Peki ala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ala nedir, ala kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ALA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ala kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ala kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ala kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi, pekiyi, daniska
- Karışık renkli, çok renkli, alaca
- Alabalık
- Açık kestane renginde olan, ela (göz)
- Kekliğin boynundaki siyah halka

ALA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Beni Konya Lezzet Lokantası'na götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti.
- Ala kilim eskimiş.

ALA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz

ALA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- arşıâlâ, ne âlâ, pekâlâ, dik âlâsı
- alabacak, alabalık, alabaş, alaçam, ala gün, alakarga, ala sulu, alatav, dağ alası, deniz alası, göl alası

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