Ala Tokel durmak bilmiyor! Amerika'ya kendi markasının ikinci şubesini açtı!

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda Ala Nail Bar stüdyolarının sahibi Ala Tokel, başarıya doymuyor. Türkiye'de yaklaşık 8 şubesi olan Tokel, dünyaya açılmak istemiş, kısa süre önce Amerika'nın Newyork şehrinde de stüdyosunu kurmuştu. Tokel takipçilerine "İyi şeyler okumak yetmiyorsa, sesli de gönderebilirim" diyerek, Amerika'da ikinci şubesini açtığını duyurdu.

ARKADAŞLARI VE AİLESİNDEN TAM DESTEK

Tokel'in Amerika'da ikinci şube açtığını duyan dostları ve ailesi, genç influencere destek mesajları yağdırdı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan, ünlü makeup artist Fezi Altun'a kadar tüm dostlarından tebrik mesajları alan Tokel, sosyal medya hesabında dostlarının tebrik mesajlarını paylaştı. Annesi ve kardeşinden de tam destek alan Tokel, "imparator diyeceksiniz" mesajını yayımladı.

Ala Tokel son olarak Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile anılmış, Engin geçtiğimiz günlerde Miray Daner ile görüntülenmişti.