Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Hatay'da gökyüzü hortumla kaplandı! Aynı anda görülen 3 hortum herkesi şaşkına çevirdi!Hamile olduğu öğrenilen Ece Çeşmioğlu'na Taner Ölmez'den çok konuşulacak bebek hediyesi! Kesenin ağzını açtı!Osayi Samuel'in maçın ardından yapığı paylaşım olay oldu! Yıldız futbolcu hakeme küfür etti!Taksi Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Taksi Şoförü Maaşları ve Taksi Şoförü İş İlanları“Bir Dem Yunus” El Sanatları Sergisi ile Yunus Emre eserleriyle anıldıTrabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ahmet Metin Genç biyografisiİstanbul SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Mütenebbih ne demek, TDK'ya göre Mütenebbih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tuzla Belediyesi 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu Sevcan Orhan konseri ile açıldı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ala Tokel durmak bilmiyor! Amerika'ya kendi markasının ikinci şubesini açtı!

Ala Tokel durmak bilmiyor! Amerika'ya kendi markasının ikinci şubesini açtı!

Sosyal Medya platformları Youtube ve İnstagram'da oldukça geniş kitleye sahip olan Ala Tokel'e, Türkiye'de sırasıyla açtığı güzellik merkezleri yetmedi. Başarıya doymayan genç influencer son olarak dünyaya açılmak istemiş, Newyork'ta kendi ismini verdiği tırnak bakım merkezini açmıştı. Tokel, bu defa takipçilerine Amerika'da bir başka şube daha açtığını duyurdu.

Ala Tokel durmak bilmiyor! Amerika'ya kendi markasının ikinci şubesini açtı!

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda Ala Nail Bar stüdyolarının sahibi Ala Tokel, başarıya doymuyor. Türkiye'de yaklaşık 8 şubesi olan Tokel, dünyaya açılmak istemiş, kısa süre önce Amerika'nın Newyork şehrinde de stüdyosunu kurmuştu. Tokel takipçilerine "İyi şeyler okumak yetmiyorsa, sesli de gönderebilirim" diyerek, Amerika'da ikinci şubesini açtığını duyurdu.

Ala Tokel durmak bilmiyor! Amerika'ya kendi markasının ikinci şubesini açtı!

ARKADAŞLARI VE AİLESİNDEN TAM DESTEK

Tokel'in Amerika'da ikinci şube açtığını duyan dostları ve ailesi, genç influencere destek mesajları yağdırdı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan, ünlü makeup artist Fezi Altun'a kadar tüm dostlarından tebrik mesajları alan Tokel, sosyal medya hesabında dostlarının tebrik mesajlarını paylaştı. Annesi ve kardeşinden de tam destek alan Tokel, "imparator diyeceksiniz" mesajını yayımladı.

Ala Tokel durmak bilmiyor! Amerika'ya kendi markasının ikinci şubesini açtı!

Ala Tokel son olarak Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile anılmış, Engin geçtiğimiz günlerde Miray Daner ile görüntülenmişti.

Ala Tokel durmak bilmiyor! Amerika'ya kendi markasının ikinci şubesini açtı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT