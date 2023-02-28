Alaa Ashour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaa Ashour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alaa Ashour kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alaa Ashour ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.