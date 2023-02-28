Alaa Ashour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaa Ashour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alaa Ashour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alaa Ashour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alaa Ashour 1 Ocak 2003 tarihinde Kom Hamada şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Alaa Mohamed Ashour şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alaa Ashour Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alaa Ashour, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alaa Ashour'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Alaa Ashour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alaa Ashour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında El Mahalla
Alaa Ashour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alaa Ashour şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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