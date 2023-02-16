Alaa Bakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaa Bakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alaa Bakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alaa Bakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alaa Bakir 15 Ocak 2001 tarihinde Münster şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ürdün uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alaa Bakir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Int. Soccer Mgmt. GmbH yapmaktadır. Alaa Bakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alaa Bakir'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alaa Bakir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alaa9bakir/

Alaa Bakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alaa Bakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alaa Bakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alaa Bakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

Alaa Bakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alaa Bakir şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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