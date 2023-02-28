Alaa Salama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaa Salama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alaa Salama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alaa Salama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alaa Salama 2 Şubat 1991 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da علاء سلامة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alaa Salama Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alaa Salama'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alaa Salama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alaa Salama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alaa Salama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alaa Salama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında El Mareekh

1 Ocak 2019 yılında Entag El Harby

8 Eylül 2021 yılında Pharco FC

7 Ocak 2023 yılında Aswan SC

30 Haziran 2023 yılında Pharco FC

Alaa Salama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alaa Salama şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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