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  3. Alaattin Akkuş Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Aday

Alaattin Akkuş Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Aday

Pendikli esnaf Alaattin AKKUŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 16 Ocak 2022 Pazar günü gerçekleşecek genel kuruluna adaylığını açıkladı. Akkuş aynı zamanda mevcut yönetim karşısında şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim olma özelliğini taşıyor. 

Alaattin Akkuş Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Aday

Alaattin Akkuş, yirmi yılı aşkın süredir başkanlığı görevini sürdüren yönetim ile üç bin yedi yüz üyenin kayıtlı olduğu odada salt çoğunluğu sağlamak adına yarışacak. 

Aralık ayı sonunda adaylığını açıklayan Alaattin Akkuş, arada geçen sürede yoğun bir propoganda çalışması yürüterek kayıtlı esnafların bir çoğu ile temas kurdu. Güçlü bir yönetim listesiyle seçime hazırlanan Akkuş başkan seçilmesi halinde de sürekli olarak sahada olmayı ve temas halinde kalmayı taahhüt ediyor. 

Alaattin Akkuş Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Aday

Alaattin Akkuş Kimdir

Alaattin AKKUŞ 1982 İstanbul Pendik doğumlu olup aslen Kastamonuludur. Evli ve dört çocuk babası olan AKKUŞ Lise mezunu ve halihazırda üniversite eğitimine devam etmektedir.

On yedi yıldır Pendik'te unlu mamuller sektöründe esnaflık yapan AKKUŞ çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmakta olup aynı zamanda da on bir yıldır Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesidir.

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