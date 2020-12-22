Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehdit soruşturmasında ifade verdi

Nisan ayında İnfaz Yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı,CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaret içerikli mektubuna ilişkin bugün savcılığa ifade verdi.

Alaattin Çakıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.,

Çakıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, artık birileri ne sayın devlet başkanımıza ne de sayın Bahçeli'ye Alaattin Çakıcı'yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı, bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır."

"SAVCILIK GEREKJLİ SORUŞTURMAYI BAŞLATTI"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 19 Aralık Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın mensubunun yönelttiği bir soru üzerine Alaattin Çakıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubuna ilişkin, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, küfür, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır. Doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin vazgeçilmez esas ilkesidir. Hukuk herkese eşit adil uygulandığında kıymetlidir, ilkesel duruşumuz budur. Bunun ekstra bir açıklamaya konu olmasını doğru bulmuyoruz. Kişilere bağlı gündem olmaması gerekir. Her gün Cumhurbaşkanı'na da bize de sayısız tehditler geliyor, her birinin gündem olmasını tartışılması doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Konunun çok fazla gündeme getirilmesini ibretle takip ettiğini ifade eden Turan, CHP'nin bu gerilim üzerinden gündem değiştirmeye çalıştığını da belirtmişti. Turan, "Bu tartışmanın başladığı yer Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasıdır. Söz konusu kişi 20 sene cezasını çekmiştir. Konuyu özellikle büyütmelerinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, anayasadaki Türklük tanımının çıkarılması, bir anlamda ortaya çıkmasının telaşı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar büyütülmesinin CHP tarafından anayasa çalışmalarındaki suçüstü yakalanmasının üstünü örtme çabasıdır" demişti.

Bülent Turan, Çakıcı’nın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini de hakaret ettiğini anımsatarak, şöyle konuşmuştu:

"O dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir tepki koydu mu? Siz; Kılıçdaroğlu’ndan bir cümle rahatsızlık duydunuz mu? Erdoğan’ın öldürülmesini içeren pankartlar yapıldı. Kılıçdaroğlu’ndan kınama duydunuz mu? İnsanın hayatı ilkeli duruşu kadar kıymetlidir. Kılıçdaroğlu'na tehdit olduğu zaman ortalığı yıkacaksın, Erdoğan'a olduğu zaman sesini çıkarmayacaksın. Bana göre, sana göre ilke olmaz: Kılıçdaroğlu tahditte ortalığı yıkacaksın, başkasına olduğunda ağzını açmayacaksın. Anayasa çalışmasında yakalandıkları için korkuları var, ondan kaynaklanıyor. Suçluluk psikolojisinden kaynaklanıyor."