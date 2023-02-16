Alaattin Mumci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaattin Mumci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alaattin Mumci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alaattin Mumci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alaattin Mumci 8 Ağu 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alaattin Mumci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alaattin Mumci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alaattin Mumci'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alaattin Mumci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alaattin Mumci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alaattin Mumci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alaattin Mumci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

12 Ocak 2023 yılında Eynesil Bld

Alaattin Mumci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alaattin Mumci şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alaattin Mumci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trabzonspor (-2023)

Türkiye U17 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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