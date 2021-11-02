Alabacak ne demek, TDK'ya göre Alabacak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alabacak ne demek? Alabacak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alabacak kelimesi. Peki alabacak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alabacak nedir, alabacak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALABACAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alabacak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alabacak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayağında sekil olan (at, eşek vb.)

- Ara bozucu, dönek, uğursuz (kimse)

