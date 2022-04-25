Alabalık Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alabalık Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Alabalık Yetiştiricisi ne iş yapar, Alabalık Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alabalık Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alabalık Yetiştiricisi Tanımı;

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Alabalık Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Alabalık Yetiştiricisi Maaşları

Alabalık Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alabalık Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alabalık Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6221.04

Meslek Adı :

Alabalık Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Su Ürünleri (Kültür) Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli ortamlarda alabalık üretme işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alabalık Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim havuzların büyüklüğüne göre üretim oranını ayarlamak,

b) En sağlıklı anaç balıkları bularak sağım ve döllenmeyi sağlamak için havuzlara koymak,

c) Anaç balıkların sağım işlemini yaparak yumurtayı gözlemlemek,

d) Suyun soğukluk ve sıcaklık ayarlarını, yumurtanın açılma oranına göre yapmak,

e) Anaç yemleri ve normal büyütme yemleri ile anaç balıkları beslemek,

f) Yumurtalar açıldıktan sonra balıklar keseleri ile beslenirken suyun temizliğine azami önem vermek,

g) Özel küvetlerde suni sağıma gerçekleştirerek yumurtlamayı sağlamak,

h) Havanın sıcaklığına ve ısısına göre yem ayırımını yapmak,

i) Yumurtlama sırasında diğerlerine zarar vermemesi için ölü yumurtalarını ayıklamak,

j) Yumurtaların güneş ışığına maruz kalmamasını sağlamak,

k) Keseciklerden kurtulan balıklara yüzme kabiliyeti kazandırmak için gözlemlemek ve temizlemek,

l) Balıkların bulundukları havuzlara özel kaynak suyu sağlamak ve suyun temizliğine özen göstermek,

m) Balıklar yüzmeye başladığında ilk yemlemeyi yapmak,

n) Balıklar belli ağırlığa ulaşınca özel tanklara almak,

o) Belli ağırlığa ulaşan balıklarda genetik hastalığa rastlanırsa bu konuda ilgililerden yardım almak, bununla ilgili antibiyotik ve dezenfektanlar kullanmak,

p) Belli büyüklüğe ulaşan ve yavru üretimi tamamlanan balıkların bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamak,

q) Belli aralıklarla balık havlarının genel temizliğini yapmak,

r) Balıklar hastalandığında ilaçlarını vermek,

s) Belli aralıklarla balıkların belli boylara ayrılmasını sağlamak,

t) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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