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Alabaş isminin anlamı nedir, Alabaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Alabaş isminin anlamı; Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki demektir. Bu içeriğimizde Alabaş isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Alabaş isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Alabaş isminin anlamı nedir, Alabaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Alabaş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Alabaş ismi ne demek, Alabaş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Alabaş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Alabaş İsminin anlamı nedir? TDK Alabaş anlamı:

Alabaş isminin TDK'daki anlamı Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitkidir.

Alabaş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Alabaş ismi geçmemektedir.

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Alabaş isminin kökeni:

Alabaş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Alabaş ismini kullanan bulunmamaktadır.

Alabaş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Alabaş isminin rengi:

Sarı

Alabaş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Alabaş isminin Harf Analizi Nedir ?

Alabaş ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Alabaş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Alabaş ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

L: 15

A: 1

B: 2

A: 1

Ş: 23

= 43 Alabaş İsminin Numeroloji Toplamı 43’dir.

Alabaş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Alabaş ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Alabaş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1L: 3A: 1B: 2A: 1Ş: 1 = 9

9 0 = 9 Kader sayısıdır

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Alabaş isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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