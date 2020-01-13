Alacağı için gittiği evde borçluyu öldürüp intihar etti!

Denizli'de 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin evine giden Hüseyin Arslan, yaşanan tartışma sonrası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Ramazan Küçük’ü başından tabancayla vurduktan sonra aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.