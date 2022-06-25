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  3. Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı!

Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi kanlı bitti. İki grubun bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgası sonucu 2’si polis 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı!

Meydana gelen olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan ile Reşadiye mahallerinin Kumyol Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı mevkilerinde gerçekleşti. İddialara göre, iki grup arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Öfkeli grup, silah, beyzbol sopası ve bıçakla birbirine girdi.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı!

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga sonrası olaya karışan 8 kişi yaralanırken, ayrıca kavgaya müdahale eden iki de polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı!

Dehşet veren olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde 7 adet tabanca, 5 adet beyzbol sopası ve bıçak ele geçirildi.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı!

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