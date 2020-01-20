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  3. Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Beylikdüzü'nde bir şahıs, alacaklısını silahla vurarak yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Beylikdüzü'nde bir şahıs, alacaklısını silahla vurarak yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay saat 13:30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre silahlı zanlı, kendisine borcu olan Mustafa D.'yi buluşmak için çağırdı. Cadde üzerinde buluşan ikili bir süre sonra tartışmaya başladı. Borcunu vermesi için Mustafa D.'yi tehdit eden zanlı, bir süre sonra silahını çıkartarak ateş etti. Bacağından yaralanan M.D.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı gözaltına aldı.

Yaralı Mustafa D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Kaynak: İHA



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