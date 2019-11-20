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  3. Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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