Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)
Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
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