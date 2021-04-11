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Alaçam tütün alımına başladı

Samsun Alaçam'da ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünün alımına başlandı.

Alaçam tütün alımına başladı

Tütünler 3 firma tarafından alınıyor. Kırsal mahallelerden traktörlerle getirilen tütünler alım merkezlerindeki alıcı firmaya teslim ediliyor. Önceki yıllarda 5 ton tütün alımı yapılan Alaçam ve Yakakent bölgesinde tütün ekiminin azalması nedeniyle bu yıl 1 ton tütün alımı yapılacak.

Alımların gerçekleştirildiği sanayi sitesi depolarını ziyaret eden Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, tütün üreticileri ve tütün eksperlerinden güncel fiyatlar ve tütün kalitesiyle ilgili bilgi aldı. Başkan Bedir, "Geçen sene 23 liraya sözleşme yapan üreticiler, 16 liraya kadar fiyat düşüşü yaşadılar. Üç firmaya Alaçam ve Yakakent bölge olarak 1 ton tütün teslim edilmesi bekleniyor" dedi.

Alıcı firma yetkilisi Özcan Nazlım, "Bu yıl tütünler çok kaliteli fakat üreticilerde sorun var. Ekiciler para kazanmadıklarını söyleyerek bırakıyor. Üreticileri teşvik etmek için destek verilmesi lazım" diye konuştu.

Akgüney Mahallesi'nden üretici Hamdi Şahin de gübre fiyatlarının indirilmesini ve tütün üreticilerine destek verilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alaçam tütün alımına başladı

Alaçam tütün alımına başladı

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