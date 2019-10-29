Alaçam’da Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Alaçam Hükümet Konağında saat 09.00'da Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar Alaçam Şehir Stadyumunda devam etti. İlçe Kaymakamı Fikret Zaman ve Belediye Başkanı İlyas Acar, stadyum içerisinde öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemi belirten konuşma İlçe Kaymakamı Fikret Zaman tarafından yapıldı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı çeşitli cimnastik ve tekvando gösterileri düzenlendi. Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları seyirciler tarafından alkış aldı. Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, Cumhuriyet kadınlarının tanıtım gösterisi, solo şarkılar söylenmesi ve çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sonrası protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve halkın katılımı ile "Cumhuriyet Yürüyüşü" Şehir Stadyumundan başlayarak lise caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanında istiklal marşının okunması ile son buldu.

Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte hazırladıkları törene Cumhuriyet Savcısı Emine Söylemez, Garnizon Komutanı Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, daire amirleri, kamu kurum kuruluş yetkilileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA