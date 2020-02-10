Alaçam’da karla mücadele

Samsun'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması devam ediyor.

Meteorolojinin günlerdir uyarılarının ardından beklenen kar yağışı geldi ve Alaçam'ın yüksek kesimlerinde bir metreyi buldu. Yukarısırganlı, Gülkaya, Pelitbükü, Gümüşova, Uzunkıraç Umutlu ve Yukarıkoçlu Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA