Alaçatı Havalimanı'nın projesi revize edilecek

İZMİR'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde yapılması planlanan "Ekrem Pakdemirli Havalimanı" projesi için çalışmalar henüz başlamadı. İhaleyi alan şirket yöneticileri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ), projede revizyon yapılmasını istediğini, bu nedenle çalışmalara henüz başlayamadıklarını açıkladı.

Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği Çeşme Alaçatı Mahallesi'ne yapılması planlanan Ekrem Pakdemirli Havalimanı projesinin ihalesi, 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. 5 firmanın teklif verdiği ihaleyi, İstanbul merkezli bir firma kazandı. 18 milyon 900 bin Euro yatırım yapacağı açıklanan şirketin, buna karşılık havalimanını 25 yıl işletmesi planlandı. Havalimanının 2020'de genel havacılığa hizmet vermeye başlaması beklenirken, DHMİ şirketten proje revizyonu istedi. Şirket yetkilileri, proje iptalinin söz konusu olmadığını, yeni kamulaştırmalara ihtiyaç duyulmaması için çalışma sahasının revize edildiğini ve son halinin DHMİ'ye sunulduğunu bildirdi. DHMİ'nin onaylaması halinde, havaalanı inşaatına başlanılacak.

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DHA