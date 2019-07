Alaçatı turizmine "gürültü" darbesi: Bazı turistler kenti terk etti

İzmir'in Çeşme ilçesinde bağlı Alaçatı'da tatilciler, iddialara göre "gürültü" nedeniyle rezervasyonlarını erken sonlandırıp konakladıkları otellerden ayrıldı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, "Birbiri ardına açılan gece kulüpleri, hem açık havada sabaha kadar yaptıkları müzikle Alaçatı'nın kimyasını değiştirdi. Köy içi yaşanmaz bir hale geliyor. Acil müdahale şart" dedi.

Alaçatı'da bir grup tatilci, "gürültü" problemi nedeniyle tatilini sonlandırdı. Otellerden ayrılan tatilciler, Alaçatı'da hemen hemen her gece kulübünde gürültünün had safhaya ulaştığını belirterek isyan etti. Öte yandan, barların yan yana olması ve her mekanda canlı müzik verilmesi ise ses karmaşasına yol açtığı görüldü.

"Acil önlem şart"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, konuya acil önlem alınması gerektiğini söyledi. "Birbiri ardına açılan gece kulüpleri, hem açık havada sabaha kadar yaptıkları müzikle Alaçatı'nın kimyasını değiştirdi" diyen Korkut Denizeri, canlı müzik ruhsatı olmayan işletmelerin müzik yayını yapmalarının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Denizeri, "Canlı müzik ruhsatı, işletmelerin açık alanda insanların psikolojisini bozacak saate kadar yüksek sesle müzik yayını yapılabileceği anlamına gelmez. Gece 01.00 olan müzik yayını sınırına da bütün işletmeler uymak zorunda. Aykırı davrananlar için yapılan denetimlerde tutulan tutanaklar da cezaya dönüşmeli" diye konuştu.

Konuyla ilgili hem Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile görüştüklerini ifade eden Denizeri, "Emniyet teşkilatımız son derece iyi çalışıyor. Alaçatı turizminin gelişmesinin esas nedenlerinden bir tanesi onların gecesini gündüzüne katarak yaptıkları çalışmadır" diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da çabalarıyla belediye bünyesinde bir çevre müdürlüğü kurulduğunu hatırlatan Denizeri, belediyenin gürültü denetim yetkisinin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden, Çeşme Belediyesine verilmesi için çalışma başlattığını söyledi. Bu sürecinin hızlandırılması konusunda merkezi yönetimden, valilikten ve kaymakamlıktan da destek beklediklerini belirten Denizeri, "Sezonda ceplerini doldurmak dışında bir kaygı taşımayan yeni nesil işletmeciler Alaçatı'ya verdikleri zararı umursamıyor; ancak biz umursuyoruz. Alaçatı'da kaybedecek bir tek günümüz daha yok. Orta vadede en uygun çözümün yüksek sesli müzik yapmak isteyen işletmelerin meskun alan dışında taşınması ve olduğunu düşünüyoruz" dedi.

