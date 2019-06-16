Alaçatı'da tatilciler adayları dev ekrandan izledi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yayınını Alaçatı'da kurulan dev ekrandan izledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı "İstanbul 2019 Seçim Özel" isimli programı Alaçatı'da tatilcileri, televizyon ekranlarına kilitledi. Çeşme ilçesine tatile gelen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını Alaçatı'da kurulan dev ekrandan takip etti. Ortak yayın nedeniyle çoğu mekanda canlı müzik sona ererken, vatandaşlar dev ekrandan takip ettiği adayların açıklamalarına kendi aralarında değerlendirmelerde de bulundular. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir tartışma olmasına karşın sık sık devriye gezerek, çevre güvenliğini sağladı.

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DHA