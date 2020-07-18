Alaçatı'daki yangın tatilcileri korkuttu!

İzmir’in sevilen turizm merkezlerinden Alaçatı’da otluk alanda çıkan ve büyük korkuya neden olan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Alaçatı Port yolu olarak bilinen alanda çıkan yangın, bölgede bulunan bazı işletmeleri de tehdit ederken, tatilciler de korku doldu anlar yaşadı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Alaçatı'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, dün saat 16.45'te İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesindeki kırsal alanda başlayan yangına 16.55'te ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozerle müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.