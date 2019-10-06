Alaçatıspor deplasmanda mağlup

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Alaçatıspor, ikinci hafta da puan kaybını sürdürdü. Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Şirinyerspor'a 1-0 yenildi.

Yönetimini, teknik kadrosunu ve futbolcularının önemli bölümünü yenileyen Alaçatıspor, yeni sezon için güçlü ve iddialı bir takım kursa da, ligin ikinci haftasında da 1-0 yenilerek puan kaybını sürdürdü. Şirinyer sahasındaki maçta, ev sahibi takım maça hızlı başlarken, 8. dakikada Alaçatıspor ceza sahasına yakın bir alanda Şirinyerspor'un kullandığı serbest vuruşun ardından oluşan karambolde, Berke Yeniçelen'in kaydettiği golle Şirinyerspor 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından toparlanarak ataklarını sürdüren Alaçatıspor, eline geçirdiği fırsatları gole çeviremeyince ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklardan gol çıkmayınca, Alaçatıspor deplasman maçından puan kaybıyla ayrıldı. Öte yandan Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediyespor da bugün saat 15.00'da, kendi sahasında, Narlıdere Belediyespor'u ağılayacak.

Kaynak: İHA