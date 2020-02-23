Alaçatıspor, Ödemişspor ile berabere kaldı

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Alaçatıspor, sahasında konuk ettiği Ödemişspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun 19. haftasında, ligin güçlü takımlarından Ödemişspor'u konuk eden Alaçatıspor, golsüz berabere kalarak, lig sıralamasında 37 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Maç başlamadan önce Alaçatıspor'un taraftarlarıyla Ödemişspor'un taraftarlarının birlikte fotoğraf çektirmeleri ve birbirlerine kulüplerinin adı yazılı olan atkılarını hediye etmeleri takdirle karşılandı.

Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, zorlu maçı, Ödemişspor Kulübü Başkanı Mehmet Eriş ve Milli Hakemlerden Alper Ulusoy ile birlikte izledi.

Maçın iki yarısında da her iki takım gol pozisyonları ararken, buldukları fırsatları gole çeviremediler. Maçın son dakikasında Alaçatıspor'un attığı gol ise hakem tarafından ofsayt olduğu gerekçesiyle gol olarak değerlendirilmeyince, maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

"Üzgünüz, ama hedefimizden şaşmış değiliz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp, "Berabere kaldığımız için üzgünüz. Beklemiyorduk. Bilhassa geçen haftaki puan kaybından sonra bu haftayı galibiyetle geçmemiz gerekiyordu. Ödemişspor, ligin iyi takımlarından bir tanesi. Bu ligde olduğuna kimse bakıp, aldanmasın. Futbolda kural var; topu üç direğin içine sokamıyorsan kazanamazsın. Biz bugün onu yapamadık. Oyunun genelinde 7-8 pozisyonumuz var. Maçın sonunda da attığımız bir gol var. Ofsayt mı, değil mi bilmiyorum. Hakemin kararına saygılıyım. Tabi, liderlik için büyük bir avantaj kaybettik. Ama lig devam ediyor. Kalecimiz Sercan, yere yatmadan maçı bitirdik. Maçın başından sonuna kadar kalecimizin yere yattığını görmedim. Tabi ki, istediğin kadar iyi oyna, gol atamıyorsan, üç puan alamıyorsun. Üzgünüz. Ama hedefimizden şaşmış değiliz. Ligde birinci olsak da, ikinci olsak da, buradan çıkacağımızı sezon başında söylemiştim. Ben oyuncularıma inanıyorum. Yönetimimize inanıyorum. Taraftarımıza inanıyorum. Tabi ki, avantaj kaybettik. Ama sakal, bizim sakalımız. Tekrar çıkar. Herkes bunu böyle bilsin. Ödemişspor da son şansını burada kullandı. Oldukça risk aldılar. Risk almalarına rağmen, kalemizde pozisyonları yok. Bundan sonra Ödemişspor'a başarılar diliyorum. Biz de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA