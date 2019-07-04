Aladağ Yurt Yangını Davasında karar çıktı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan yurt yangınında 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 9. duruşmasında karar çıktı. Sanıklardan yurt müdürü Cumali Genç başta olmak üzere 8 sanığa ceza verilirken, diğer sanıkların beraatine karar verildi.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur, dönemin itfaiye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanıktan bazıları ile müşteki aileleri, sanık yakınları, taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki aileler, sanıklardan şikayetçi olduklarını tekrar ederek serbest bırakılan sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi.

Sanık yurt müdürü Cuma Ali Genç ise önceki savunmalarını tekrar ederek, "Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları reddediyorum. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş'e 8 yıl 10 ay 20 gün, Mahmut Deniz'e 10 yıl, yurt müdürü Cumali Genç'e 11 yıl 1 ay 10 gün, İsmail Uğur'a 12 yıl 2 ay 20 gün Bayram Aydın'a 9 ay ceza verilmesine ve hükmün geriye bırakılmasına ve diğer sanıklardan beraatine karar verdi.

Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt müdürünün 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı.

Yurt müdürünün de aralarında yer aldığı kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: İHA