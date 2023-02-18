Alae Eddine Bouchenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alae Eddine Bouchenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alae Eddine Bouchenna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alae Eddine Bouchenna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alae Eddine Bouchenna 18 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alae Eddine Bouchenna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alae Eddine Bouchenna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alae Eddine Bouchenna'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alae Eddine Bouchenna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alae Eddine Bouchenna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alae Eddine Bouchenna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alae Eddine Bouchenna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2021 yılında MAS Fes

Alae Eddine Bouchenna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alae Eddine Bouchenna şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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