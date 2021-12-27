Alafranga Müzik ne demek, TDK'ya göre Alafranga Müzik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alafranga müzik ne demek? Alafranga müzik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alafranga müzik kelimesi. Peki alafranga müzik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alafranga müzik nedir, alafranga müzik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALAFRANGA MÜZİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alafranga müzik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alafranga müzik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Batı tarzında ve ölçülerinde yapılmış müzik

