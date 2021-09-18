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Alafrangalık ne demek, TDK'ya göre Alafrangalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alafrangalık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alafrangalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alafrangalık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alafrangalık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alafrangalık ne demek, TDK'ya göre Alafrangalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alafrangalık ne demek? Alafrangalık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alafrangalık kelimesi. Peki alafrangalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alafrangalık nedir, alafrangalık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Alafrangalık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Alafrangalık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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ALAFRANGALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alafrangalık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alafrangalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alafranga olma durumu

ALAFRANGALIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Haydi canım, biraz alafrangalığı severim, işte o kadar!

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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