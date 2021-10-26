Alageyik ne demek, TDK'ya göre Alageyik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alageyik ne demek? Alageyik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alageyik kelimesi. Peki alageyik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alageyik nedir, alageyik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALAGEYİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alageyik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alageyik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama)

