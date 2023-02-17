Alagie Saine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alagie Saine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alagie Saine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alagie Saine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alagie Saine 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alagie Saine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alagie Saine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alagie Saine'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alagie Saine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alagie Saine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alagie Saine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alagie Saine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2023 yılında AC Horsens

30 Haziran 2023 yılında Falcons FC

Alagie Saine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alagie Saine şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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