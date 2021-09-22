Alagöz Holding sahibi kimdir? Cihat Alagöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var?

Alagöz Holding sahibi kimdir? Alagöz Holding kimin? Cihat Alagöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. İşte detaylar...

ALAGÖZ HOLDİNG KİMDİR? ALAGÖZ HOLDİNG KİMİN? CİHAT ALAGÖZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Alagöz Holding'in sahibi Cihat Alagöz'dür. 43 yaşındaki Cihat Alagöz, 1978 yılında Zonguldak Devrek'te dünyaya gelmiştir. İlköğretimi Zonguldak'ta, ortaokulu ise Karabük’te, lise öğrenimini Ankara'da Fen Lisesi’nde tamamlamıştır. 15 yaşında Ankara’ya kalıcı olarak yerleşen Alagöz, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Yüksek lisansını da yapan Cihat Alagöz, iş dünyasına ilk adımını ise DHMİ’de 2002 yılında attı. Burada edindiği tecrübelerini diğer sektörlerde de de kullanmıştır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mülkiye Alagöz ile evlenen Cihat Alagöz'ün çocuğunun olup olmadığı bilinmemektedir.