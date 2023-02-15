Alai Ghasem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alai Ghasem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alai Ghasem kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alai Ghasem ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alai Ghasem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alai Ghasem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alai Ghasem

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alai Ghasem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alai Ghasem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alai Ghasem 16 Şubat 2003 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Irak,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı الاي علي فاضل / Alai Hussain Ghasem şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alai Ghasem Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICON MGMT yapmaktadır. Alai Ghasem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 14 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Alai Ghasem'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alai Ghasemboyu ve yaşı kaç

Alai Ghasem Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alai Ghasem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alai Ghasem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alai Ghasem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IFK U17

1 Ocak 2021 yılında IFK U19

14 Mayıs 2022 yılında IFK Göteborg

Alai Ghasem kimdir

Alai Ghasem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alai Ghasem şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BK Häcken (-2019), IFK Göteborg (2020-2022)

Alai Ghasem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Irak takımında 6 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alai Ghasem nereli

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