Alain Jerry Matoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alain Jerry Matoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alain Jerry Matoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alain Jerry Matoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alain Jerry Matoka 6 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Alain-Jerry Lufira Luebo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alain Jerry Matoka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alain Jerry Matoka, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alain Jerry Matoka'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alain Jerry Matoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alain Jerry Matoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alain Jerry Matoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alain Jerry Matoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2020 yılında KV Oostende U21

22 Temmuz 2020 yılında La Louvière

1 Temmuz 2022 yılında KVK Ninove

Alain Jerry Matoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alain Jerry Matoka şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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