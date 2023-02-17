Alain Wiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alain Wiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alain Wiss kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alain Wiss ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alain Wiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alain Wiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alain Wiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alain Wiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alain Wiss 21 Ağu 1990 tarihinde Littau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alain Wiss Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRSPORT ASSOCIATION yapmaktadır. Alain Wiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 21 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Alain Wiss'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alain Wissboyu ve yaşı kaç

Alain Wiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alain Wiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Alain Wiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alain Wiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2015 yılında FC St. Gallen

7 Ocak 2020 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2021 yılında SC Cham

Alain Wiss kimdir

Alain Wiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alain Wiss şuan SC Cham takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Luzern

Alain Wiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 24 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alain Wiss nereli

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