Alakart Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alakart Aşçısı Maaşları ve İş İlanları

Alakart Aşçısı görev tanımı nedir, Alakart Aşçısı ne iş yapar, Alakart Aşçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alakart Aşçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alakart Aşçısı Tanımı;

Restoran, eğlence mekanı, kafe ve hizmet sektöründe müşterilerin menüden tercih ettiği yemekleri ve içecekleri servis eden meslek çalışanıdır. Siparişleri kurallara uygun bir şekilde alır, getirir ve gerektiği durumlarda hesabı da alan, Ardından yemek ve içecekler hazırlanınca müşteriye götüren kişidir.

Alakart Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alakart Aşçısı Maaşları

Alakart Aşçısı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Alakart Aşçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alakart Aşçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Alakart Aşçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Alakart Aşçısı Ne İş Yapar?

Alakart garsonlar, restoran sahiplerinin belirlediği vakitler içerisinde çalışır. Bir üniforma ya da şık bir kıyafet giyer, temiz ve prezantabl bir görüntüye sahiptir. Alakart garsonun diğer görevleri şunlardır:

Servislerden önce restoranı hazırlamak, masaların ve ortamın temiz tutulmasını sağlamak,

Çalışma süresince müşterilere kibar davranmak,

Müşterilere menüde yer alan yemek ya da içecekler konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Siparişleri almak ve mutfağa ya da bara iletmek,

Siparişlerin hazırlanmasının ardından uygun bir şekilde müşterilere servis yapmak,

Masalarda kalan müşterilerin boş tabak ve bardaklarını toplamak ve masayı temizlemek,

Hijyen ve sağlık konusunda hassas olmak,

Zaman zaman mutfaktaki ve depodaki malların yeterli olup olmadığını denetlemek ve müdüre eksikleri iletmek.

Alakart Garson Olma Şartları Nelerdir?

Alakart garson eğitimini Halk Eğitim Merkezlerinde ve çeşitli özel kurumlardan alabilmeniz mümkündür. Alakart garson olmak için en azından ilköğretim okulu mezunu olmanız ve prezantabl bir yapıya sahip olmanız gerekir. Ayrıca Meslek Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri ya da Servis Hizmetleri bölümlerinden mezunsanız işe alımlarda daha avantajlı olursunuz.

Alakart Garson Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Alakart garson olabilmeniz için Halk Eğitim Merkezi ve özel kurumlardaki Servis Hizmetleri eğitimlerinde Servis Yönetimi ve İdaresi, Garson Çeşitleri, Çeşitli Ülkelerin Mutfak Servisleri, Masa Sunumu, Menü Sunumu ve Servis Hizmeti eğitimlerini alırsanız işe alım sürecinde daha avantajlı olursunuz. Ama genellikle restoranlar ya da diğer eğlence mekanları deneyim sahibi olmaya ve prezantabl olmaya önem verilir.

Alakart Aşçısı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Alakart Aşçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Alakart Aşçısı mesleğinin meslek kodu 5120.12 olarak belirlenmiştir



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