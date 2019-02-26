Alan “5 yıl bizlere vekalet verin ”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Martta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine Gazipşa Caddesi'nde devam etti. Yaklaşık 2 aydır kapı kapı dolaşan Alan, vatandaşlardan 5 yıl için vekalet istedi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, beraberinde belediye meclis üyeleri ise birlikte seçim gezilerine Çarşı esnafını gezerek devam etti. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Alan, vatandaşlardan 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde vekalet istedi.

"Zonguldak halkı hizmeti artık hizmeti bağıra çağıra istiyor"

80 gündür sahada olduklarını ve Zonguldak halkının bağıra çağıra hizmet istediklerini ifade ederek "Bugünkü gezimize vergi haftası nedeniyle Vergi Dairesinden başladık. Başta değerli başkanımız olmak üzere personeli ve çalışanları ziyaret ederek haftalarını kutladık destek istedik. Sonra tekrar caddeye indik ve CHP seçim ofisine uğradık çaylarını içtik sohbet ettik. Şimdi yol boyu vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz, sorunlarını dinleyeceğiz ve notlar alacağız. Ona göre 31 Mart'ta göreve geldiğimizde önceliğimiz tabi ki yol, su ve sosyal donatı. Projelerimizi açıklamıştık. Projelerimizi hayata geçireceğiz. Zonguldak halkı hizmeti artık hizmeti bağıra çağıra istiyor. Vatandaşlarımız 10 yıldır bir hizmetin yapılmadığının farkında son 10 yıldır hepimizin menfaatine yapılan bir hizmet var mı diye sorduğumuzda daha hatırlayan çıkmadı. İnşallah biz çok hatırlanacak, Zonguldak'ın çehresini değiştirecek ve vatandaşımızın yüzünü güldürecek projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız bizlere çok ilgi alakalı biz bu seçimin mutlak favorisiyiz. Artık bu işi bitirme zamanı geldi. Zonguldak'ın artık değişime ihtiyaç olduğunu her insan söylüyor. İnşallah bu işi 31 Mart'ta bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA