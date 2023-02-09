Alan Aguerre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Aguerre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Aguerre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Aguerre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Aguerre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Aguerre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Aguerre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Aguerre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Aguerre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Aguerre 23 Ağu 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Joaquín Aguerre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Aguerre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Alan Aguerre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Aguerre'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Aguerreboyu ve yaşı kaç

Alan Aguerre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Aguerre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Aguerre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Aguerre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vélez II

1 Ocak 2015 yılında Vélez Sarsfield

8 Ağu 2018 yılında Newell's

2 Şubat 2022 yılında CA Talleres

Alan Aguerre kimdir

Alan Aguerre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Aguerre şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Alan Aguerre nereli

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